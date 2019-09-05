وزير الدفاع العراقي يحيل ضباطًا وقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم فساد

أمر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الخميس بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم "تتعلق بالفساد".

ذكرت ذلك وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، دون مزيد من التفاصيل.

إلى المحاكم العسكرية بتهم "تتعلق بالفساد".ذكرت ذلك وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، دون مزيد من التفاصيل.

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