الداخلية العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش شمال الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، عن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال مدينة الموصل.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان أوردته قناة "السومرية"
وأضاف أن القوات التابعة لقيادة شرطة نينوي تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة حي السكر شمال الموصل".
وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت أمس، إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.
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