المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش في مدينتي بركان والناظور

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور.
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن التحقيقات الأولية أفادت
وأشار البيان إلى أن زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية.
وأوضح أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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