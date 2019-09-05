روسيا تعرض على الهند بناء 6 غواصات في إطار اتفاقية حكومية

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوجايف، أن بلاده عرضت على الهند بناء 6 غواصات في إطار اتفاقية حكومية بين الدولتين.
وقال شوجايف، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "لقد أعلنت الهند في البداية عن مناقصة، ولكننا نقدم
وأضاف: "أن الهند في هذه الحالة ستتمكن من بناء الغواصات بسعر أقل وخلال مدة أقل، بل أنها ستكتسب كفاءات إضافية في مجال بناء أسطول غواصات لا تمتلكه حتى الآن".
وكانت الهند قد أعلنت عن مناقصة لشراء 6 غواصات، حيث تشارك روسيا في هذه المناقصة بغواصاتها من نوع (آمور).
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يجري في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، وتشارك فيه وفود من حوالي 60 دولة.
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