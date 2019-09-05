شقيق جونسون يقدم استقالته من الحكومة البريطانية

قدّم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من حكومة المحافظين، التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة، مؤكداً أنه يغلب "المصلحة الوطنية" على "الولاء العائلي".
وكتب جو جونسون، المؤيد لاستفتاء ثان حول "بريكست"، فيما يريد شقيقه خروجاً من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، في تغريدة: "في الأسابيع الماضية كنت أشعر أنني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية - إنه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي كنائب وعضو في الحكومة".
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وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء، ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكاً، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.
وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائباً أي أقل من أغلبية الثلثين، التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم، وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.
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