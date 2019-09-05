كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يرفض دعوة "أبي" للتوقيع على معاهدة سلام الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إن علاقات طوكيو العسكرية مع الولايات المتحدة والعديد من القضايا الأخرى تجعل من الصعب على اليابان وروسيا التوقيع على معاهدة سلام الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لوكالة رويترز، أدلى بوتين بهذا التصريح في منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي بعد أن دعاه آبي إلى حل الخلاف بين البلدين حول سلسلة من الجزر المتنازع عليها والتي منعت الدولتين من توقيع معاهدة سلام.

وتطالب طوكيو بجزر غرب المحيط الهادئ، التي استولت عليها القوات السوفيتية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وهي معروفة في اليابان باسم الأقاليم الشمالية والكوريل الجنوبية في روسيا.

وأكدّ الزعيم الروسي أنه يأمل في أن يتم توقيع معاهدة سلام في المستقبل، وأن يتمكن البلدان في نهاية المطاف من حل خلافاتهما الطويلة الأمد.

"وقال بوتين "لسوء الحظ، للأسف بالنسبة لنا، هناك قضايا عسكرية وقضايا دفاعية وأمنية.. علينا أن نفهم التزامات اليابان تجاه بلدان ثالثة، بما في ذلك الولايات المتحدة ".

وأثارت موسكو مرارًا المخاوف بشأن نشر الأنظمة العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية.

وقبل لحظات من تعليقات بوتين، أشاد آبي بالعلاقات التجارية بين روسيا واليابان، وقال إن الخطوة الطبيعية التالية في العلاقات ستكون توقيع معاهدة سلام، والتي أوضح أنها "المهمة التاريخية" لزعيمي البلدين.

وتابع آبي: "فلاديمير، دعونا نفعل كل شيء معًا للمضي قدمًا طوال الوقت حتى نصل إلى هدفنا".