كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يعارض تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن محاولات في مجلس الشيوخ بالبرلمان لمنع قانون يهدف الى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.

ومهدت هذه الخطوة الطريق لكون جونسون مطالبًا بالطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد ثلاثة أشهر إلى الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي تم إعادة التفاوض عليه مع الكتلة بحلول منتصف شهر أكتوبر.

وقال جونسون إنه يعارض التمديد وأنه مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر.

وقدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس الشيوخ بالبرلمان سلسلة من التعديلات في محاولة لركض عقارب الساعة على مشروع قانون التأخير ومنع إقراره قبل تعليق البرلمان يوم الاثنين.

ولكن في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أعلنت الحكومة في مجلس الشيوخ، والمعروفة باسم مجلس اللوردات، أنها تخلت عن معارضتها للتشريع.

وقال "ريتشارد نيوباي" أحد أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات، والذي نقل لحافته إلى البرلمان استعدادًا لقضاء الليل في مناقشة القانون: "أن الحكومة تخلت عن معارضتها بعد تعرضها لهزائم ثقيلة في بعض التعديلات المقترحة".

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وقال لراديو بي بي سي: "كان هناك إدراك من الجانب الآخر بأن هذا كان أكثر من غباء في العادة، وكانوا يبدوا أغبياء، ونحن بحاجة لإيجاد طريقة للمضي قدمًا".

وصرح وزير المالية البريطاني ساجيد جاويد اليوم الخميس أن الحكومة قد تبرم اتفاقا بشأن إعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل وتحصل عليه من خلال البرلمان قبل 31 أكتوبر رغم احتمال إجراء انتخابات في الأسابيع المقبلة.

وقال جاويد لراديو بي بي سي: "إذا كان لديك انتخابات عامة في هذه المرحلة، فستكون هناك نقطة التركيز وسيكون هناك أشخاص في بروكسل يفكرون بحق في تشكيل الحكومة المقبلة".

وقال: "لكنني واضح أنه في الوقت الذي لدينا فيه يمكنك الاستمرار في إجراء هذه المناقشات، يمكنك التوصل إلى اتفاق وتقديمه إلى البرلمان".

واضاف: "البرلمان سيجلس لفترة طويلة، وقد يجلس طوال الليل، قد يكون ذلك في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن من الضروري أن نلتزم بالتزام المغادرة في 31 أكتوبر".