كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوبي لــ "الخليج 365": شعب الجنوب خرج اليوم للمشاركة في مليونية "الوفاء" لدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناشط الجنوبي محمد محسن بن حمدين، إن شعب الجنوب خرج اليوم ليوصل صوته، مسامع العالم بأن له دولة تم احتلالها، ولم ولن يمل حتئ ينال حريته وكرامته.

وأضاف لــ "الخليج 365" بأن الشعب الجنوبي خرج تلبيه للمجلس الانتقالي اليوم في مليونية الوفاء، وفاءآ لشعب ودولة الإمارات العربية.

وأشار بأن يثمن تضيحات الإمارات العربية المتحدة، حيث امتزاج الدم الاماراتي بالدم الجنوبي ، والدعم في محاربة الارهاب.

يذكر أن المحافظات الجنوبية قد احتشدت اليوم، لإحياء مليونية الوفاء لدولة الإمارات، وتأتي مشاركة سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، إستجابة لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي لإقامة هذه الفعالية التي تتزامن مع غدر حزب الإصلاح بدولة الإمارات في إطار عملها ضمن التحالف العربي والذي أدى إلى إستشهاد العشرات من جنود الإمارات.

وتهدف هذه المليونة إلى الرد على إفترءات وأكاذيب تحاول النيْل من دور دولة الامارات العربية الشقيقة على الصعيدين الإنساني والعسكري من قبل وزراء واطراف في حكومة الشرعية وحزب الاصلاح.

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ويتخلل الحفل فقرات غنائية تتضمن ريبورتاج خاص بأسم "زايد الخير"، بالإضافة إلى وصلات إنشادية، وعروض مسرحية، ولوحات استعراضية للرقص الشعبي.

ويتوقع ازدياد الحشود الجماهيرية خلال الساعات القادمة ، والتي ستتوافد من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في مليونية الوفاء.

كما شهدت العاصمة عدن، استعدادات أمنية لتأمين مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني دوريات عسكرية في مختلف شوارع العاصمة عدن لتأمين الحشود الوافدة من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في المليونية المزمع اقامتها يوم غد الخميس في شارع مدرم بالمعلا.

وقال قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد العميد محمود سالم في تصريح صحفي، إن قوات الحزام الأمني وكتائب الدعم والإسناد، انتشرت في النقاط الرئيسية بمداخل عدن، وعززت قواتها في المواقع العسكرية، لتأمين مليونية الوفاء لدولة الإمارات، التي دعا لها رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.

كما أكد "سالم" على رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد الكامل لتأمين المليونية، ودعا منتسبي الدعم والإسناد الى بذل مزيدا من الحس الأمني، ومنع حمل السلاح، ومنع حدوث ازدحام مروري في الشوارع.