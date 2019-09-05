كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعصار "دوريان" يشتد إلى الفئة الثالثة.. والآلاف يخلون منازلهم فى كارولينا الشمالية والجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعرت ولاية كارولينا الجنوبية بآثار إعصار دوريان، الذى يواصل التحرك صعودًا إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، صباح اليوم الخميس.

وفقدت العاصفة بعض قوتها بعد أن ضربت جزر البهاما، لكن اشتدت قوتها مرة أخرى إلى عاصفة من الفئة الـ3 مساء الأربعاء، مع أقصى سرعة للرياح بلغت 115 ميلًا في الساعة، وفقًا للمركز الوطني الأمريكى للأعاصير.

تتبع العاصفة

وبدأت مدينة تشارلستون تعاني بالفعل من الفيضانات صباح الخميس، حسبما ذكرت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشارلستون لشبكة "سى ان ان"، وقال مركز الاعاصير الوطنى، إن دوريان يقع على بعد 80 ميلا جنوب شرق المدينة.

ومن المتوقع أن يواصل دوريان التحرك بالقرب من ساحل ولاية كارولينا الجنوبية طوال اليوم ومن ثم على طول ساحل ولاية كارولينا الشمالية أو فوقه مساء الخميس وحتى الجمعة، حسبما ذكر المركز الوطني للإعصار.

عمليات الإخلاء الإلزامي في جزر الكارولينا

وقال خبراء الارصاد الجوية، إن أكثر من مليون شخص في أجزاء من ساوث كارولينا ونورث كارولينا يخضعون لأوامر إخلاء إلزامية.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية الوطنية فى تشارلستون صباح اليوم الخميس، أن مدن تشارلستون ونورث شارلستون وماونت بليزانت بولاية ساوث كارولينا تخضع للتحذير من الفيضانات حتى الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلى.

وصرح ستيف رولي، خبير الأرصاد الجوية في مكتب ناشيونال ويذر سيرفيس في تشارلستون، أنه من المتوقع أن يجلب إعصار دوريان ما بين 15-20 بوصة من الأمطار على طول ساحل ولاية كارولينا الجنوبية حتى بعد ظهر يوم الخميس، بما في ذلك وسط مدينة تشارلستون.

وأضاف أنه من المتوقع أن يمر جدار عين العاصفة على بعد أقل من 40 ميلا من ساحل مقاطعة تشارلستون.

وأعلن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري مكماستر حالة الطوارئ يوم الثلاثاء، وحذر مركز الأعاصير من "عاصفة تهدد الحياة والرياح الخطرة، بغض النظر عن المسار الدقيق لمركز دوريان".

ومع بدء تدهور الأوضاع في مدينة تشارلستون في وقت مبكر من يوم الخميس، طلب مسؤولو إدارة الطوارئ أن يلجأ المواطنون إلى مكانهم، على حد قول إدارة شرطة تشارلستون على موقع التواصل تويتر.

وكان هناك أكثر من 106،000 عميل بدون كهرباء صباح الخميس في ساوث كارولينا. وقال دومينيون إنيرجي إن 64 ألف عميل كانوا في الظلام على طول ساحل ساوث كارولينا.

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وتعمل الولايات والوكالات الفيدرالية والمحلية في مركز عمليات الطوارئ في الولاية معًا لإعداد جهود الإخلاء والإنعاش تحسباً لدوريان، وفقًا لتغريدة من قسم إدارة الطوارئ في ساوث كارولينا.

التحذير من الإعصار يمتد إلى حدود ولاية كارولينا- فرجينيا

ويشمل التحذير من الأعاصير النشط من شمال نهر سافانا حتى حدود ولاية كارولينا الشمالية - فرجينيا.

وفي جورجيا، أصدر حاكم ولاية بريان كيمب أمر إخلاء إلزامي لست مقاطعات ساحلية، وقال "نحتاج إلى إخلاء الناس.. هذه ليست عاصفة للعبث معها."

تم إعلان حالة الطوارئ في 21 مقاطعة جورجيا.

وأفادت "جورجيا باور" أن أكثر من 9،1000 عميل على طول ساحل جورجيا كانوا بلا كهرباء يوم الخميس، حيث كان الجزء الأكبر من الانقطاعات حول منطقة سافانا.

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وأعلنت إدارة الطوارئ في فرجينيا أن ولاية فرجينيا أعلنت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء ، وتتوقع حدوث فيضانات محتملة وعرام عاصفة ورياح مدمرة وانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

وقال حاكم الولاية رالف نورثهام :"تشير التنبؤات الحالية إلى أنها قد تؤثر على أجزاء من فرجينيا.. أعلن حالة الطوارئ لضمان حصول المجتمعات المحلية والمجتمعات على المستوى المناسب من المساعدة ، وتنسيق استجابة الكومنولث لأي تأثير محتمل من جراء إعصار دوريان."

ومن المتوقع أن يظل دوريان إعصارًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أعلن مركز الإعصار صباح اليوم.

مسار لا يمكن التنبؤ به

وقبل مسيرته نحو كاروليناس، كان من المتوقع أن يضرب دوريان ولاية فلوريدا بقوة. لكنها غيرت المسارات ، وأحدثت الدمار في جزر البهاما ولم تتسبب حتى الآن في أضرار كبيرة على طول ساحل فلوريدا.

وعلى الرغم من أن الولاية تجنبت حدوث إصابة مباشرة، إلا أن ثلاثة من سكان ولاية فلوريدا لقوا حتفهم في حوادث تتعلق بالتحضير للعواصف، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 55 عامًا سقطت أثناء تقليم الأشجار حول منزله.