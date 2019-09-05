كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعرض خارطة لمسار إعصار "دوريان" المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب خارطة لمسار الإعصار دوريان المتوقع يوم الاربعاء والذي بدا أنه تم تغييره بقلم شاربي لتشمل ولاية الاباما التي لم تكن في طريقها للضرر.

وفي مقطع فيديو بالبيت الأبيض نُشر يوم الأربعاء، يشير ترامب إلى مخطط رسمي للطقس مؤرخ في 29 أغسطس يُظهر الولايات التي يمكن ضربها في ما يسميه المركز الوطني للأعاصير "مخروط عدم اليقين". وتم إضافة خط منحني إلى المخروط يوم الرسم البياني لإظهار خطر أن دوريان يمكن أن ينتقل من ولاية فلوريدا إلى ألاباما.

ويقول ترامب في مقطع الفيديو: "كان سيضرب ليس فقط فلوريدا، ولكن جورجيا، كان يمكن أن يحدث، ويمكن ان يتجه نحو الخليج، ما كان متوقعًا في الأصل...".

وأضاف: "لم يكن من المتوقع أن يكون دوريان متوجهًا نحو خليج المكسيك، حيث يوجد في ولاية ألاباما خط ساحلي".

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وكان ترامب في نهاية الأسبوع في تغريدة قد وصفت ولاية ألاباما بأنها واحدة من الولايات التي يمكن ضربها. ونفت هيئة الطقس الوطنية ذلك في تغريدة بعد 20 دقيقة: "ألاباما لن ترى أي آثار من دوريان. نكرر، لن نشعر بأي تأثيرات من إعصاردوريان في جميع أنحاء ألاباما. سوف يظل النظام بعيدًا عن الشرق".

وسبب دوريان دمارًا واسعًا بامتداد كيلومترات في جزر أباكو التابعة للباهاما حيث دمر الإعصار سقوف المنازل، وانقلبت السيارات والقوارب وارتفع مستوى المياه بمناطق أخرى.

ويستقر إعصار دوريان فوق جزر الباهاما، ويعد الآن أقوى عاصفة تسجلها الأرصاد، ومازال يهدد المناطق المقابلة للساحل الشرقي للولايات المتحدة.

