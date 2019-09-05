كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بفوز وزير مالية سنغافورة في الانتخابات العامة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيواجه وزير المالية السنغافوري هنج سوي كيت بمهمة شاقة تتمثل في إعادة تشكيل الاقتصاد المتعثر إذا أصبح كما لو كان متوقعًا زعيم الدولة المقبل.

وبدأت سنغافورة العد التنازلي للانتخابات العامة المقبلة يوم الأربعاء، بعد أن قالت الحكومة أن رئيس الوزراء "لي هسين لونج" قد شكل لجنة لمراجعة الحدود الانتخابية، وهي خطوة أولية نحو الدعوة للتصويت.

وكان لي البالغ 67 عامًا، وهو ابن مؤسس سنغافورة العصري "لي كوان يو"، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى بعد الانتخابات المقبلة، والتي يجب أن تتم بحلول أوائل عام 2021.

ويتوقع المحللون إجراء تصويت في غضون الأشهر الستة المقبلة، ربما بعد أن أعلن هنغ عن ميزانية سخية في فبراير.

وسيكون هنغ البالغ من العمر 57 عامًا وهو محافظ البنك المركزي السابق وشرطيه، استراحة من الماضي، بمعنى أنه ليس عضوًا في عائلة لي، وقد حكم أحدهم سنغافورة في 40 من 54 عامًا منذ ذلك الحين.

ومن غير الواضح ما إذا كان لي سوف ينسحب بالكامل من السياسة أو سيحتفظ بنفوذ كرجل دولة كبير.

ويقول المعلقون أن هنغ سيواصل أسلوب القيادة التي اعتاد السنغافوريون عليها؛ حذرة وغير متحيزة علنًا بشأن القضايا العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع التركيز الحاد على الاقتصاد والاستثمار.

وقال "يوجين تان"، أستاذ القانون بجامعة سنغافورة للإدارة: "إنه مقطوع من نفس القماش ويوفر التغيير وسط الاستمرارية".

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"من المرجح أن يجد الناخبون السيد هنج وديًا".

ومن المحتمل أن تتولى هنج مهامها في الوقت الذي تواجه فيه سنغافورة سلسلة من التحديات، مثل تزايد الحمائية وزيادة عدد السكان بسرعة، والحاجة إلى إعادة تشكيل اقتصادها للتركيز على التكنولوجيا بدلًا من التجارة.

وقال تان: "يتمثل التحدي الرئيسي في التأكد من أن القادة (القادة) لا يقعون في الفخ الجذاب للتفكير الجماعي، وأنهم مستعدون دائمًا لتجاوز الأساليب التي تم تجربتها واختبارها".

وتمت ترقية هنج في أبريل إلى منصب نائب رئيس الوزراء، مما جعله يحتل المرتبة الأولى في منصبه لتولي زمام الأمور من لي، الذي كان في السلطة منذ عام 2004.

سيطر حزب العمل الشعبي الذي ينتمي إليه لي على السياسة على مدى خمسة عقود منذ الاستقلال، وفاز في كل انتخابات بأغلبية كبيرة.

وحصل هنغ على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، والتي حضرها أيضًا كلاهما.

وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد.

وبعد مغادرته الجامعة، انضم هنغ إلى قوة شرطة سنغافورة، حيث ارتقى إلى رتبة مساعد المفوض.

ثم شغل العديد من مناصب الخدمة العامة، مثل الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في سنغافورة، ويشغل هنغ منصب وزير المالية منذ عام 2015.

وقال "جاري رودان" الأستاذ بجامعة مردوخ الأسترالية الذي كتب عن السياسة السنغافورية: "لقد سعى هنغ إلى تشجيع الاستبداد التشاوري كبديل للسياسة المعارضة لحل النزاعات".