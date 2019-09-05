كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تقدم خط ائتمان بمليار دولار لتطوير الشرق الأقصى الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، بأن الهند ستسير جنبًا إلى جنب مع روسيا في تنميتها للشرق الأقصى، وأعلنت عن خط ائتمان بقيمة مليار دولار لتنمية المنطقة الغنية بالموارد.

وفى كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادى الشرقى الخامس في روسيا، قال رئيس الوزراء مودى، إن الصداقة بين الهند وروسيا ليست مقصورة على التفاعلات الحكومية فى العواصم، ولكن كانت تدور حول الناس والعلاقات التجارية الوثيقة.

وأضاف: "علاقة الهند بالشرق الأقصى الروسي تعود إلى حد بعيد. كانت الهند أول دولة تفتح قنصلية في فلاديفوستوك".

وأوضح "مودي": "من أجل تطوير الشرق الأقصى، ستقدم الهند خط ائتمان بقيمة مليار دولار أمريكي. لقد شاركت حكومتي بنشاط في شرق آسيا كجزء من سياسة قانون الشرق. أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إعلان اليوم سيضيف بعدًا جديدًا للدبلوماسية الاقتصادية للبلدين".

كما كشف رئيس الوزراء، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سياسة "قانون الشرق الأقصى" لتعزيز مشاركة الهند مع منطقة الشرق الأقصى في روسيا.

وتابع: "دعونا نعمق الروابط بين الهند وروسيا إلى أبعد من ذلك. الهند فخورة بإنجازات الشتات الهندي. أنا متأكد هنا في الشرق الأقصى الروسي أيضًا أن الشتات الهندي سيساهم مساهمة فعالة في تقدم المنطقة".

وقال رئيس الوزراء الهندي: "الهند مشارك فخور ونشط في مختلف أنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي. لقد جاءت المشاركة من أعلى المستويات الحكومة والصناعة".

وجاء بصحيفة "إنديا توداي"، أن الشركات الهندية استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي في الاستحواذ على حقول النفط والغاز الروسية.

ودخلت الهند إلى روسيا عندما استحوذت شركة ONGC Videsh الرائدة في الخارج عام 2001 على حصة 20 في المائة في حقل سخالين للنفط والغاز في أقصى شرق روسيا.

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وحسب الصحيفة، فيما بعد، اشترت شركة OVL شركة Imperial Energy التي تمتلك حقولًا في سيبيريا، وكذلك حصص في حقل Vankor النفطي في شرق سيبيريا.

وحصلت IOC وشركاؤها على 29.9 في المائة من الأسهم في حقل نفط Taas-Yuryakh منفصل في شرق سيبيريا.

اشترت شركة روسنفت النفطية الروسية في عام 2017 شركة إيسار أويل التي تعمل في مصفاة فادنار النفطية في غوجارات وحوالي 5500 مضخة بنزين مقابل 12.9 مليار دولار أمريكي.

وأعرب "مودي" عن تقديره لرؤية "بوتين" للرفاهية للشرق الأقصى في روسيا، قائلاً إن الرئيس فتح فرصًا استثمارية للهند في المنطقة.

وقال: "من خلال إعلان تطوير الشرق الأقصى الروسي" أولوية وطنية للقرن الحادي والعشرين، اتخذ الرئيس بوتين مقاربة شاملة تجاه تحسين كل شيء بدءً من الاقتصاد، والتعليم، والصحة إلى الرياضة، والثقافة أو التواصل".

وأكد رئيس الوزراء مودي، أيضًا، على التزام الهند بأن تصبح اقتصادًا بقيمة خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2024.

يُعد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، الذي وصل إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين يوم الأربعاء، أول رئيس وزراء هندي يزور منطقة الشرق الأقصى الروسي.

ووصل إلى روسيا للمشاركة في القمة السنوية العشرين بين الهند وروسيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والاجتماع الخامس للمنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF).

يركز المنتدى، على تطوير فرص الأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأقصى الروسي، ويوفر إمكانات هائلة لتطوير تعاون وثيق ومتبادل المنفعة بين الهند وروسيا في المنطقة.