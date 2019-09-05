كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائدات السندات في منطقة اليورو تواصل الارتفاع وسط آمال في الحديث التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بعلامات التقدم المحرز في حل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واغتنام الشكوك الأخيرة بشأن ما إذا كانت حزمة التحفيز من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل يمكن أن تتناسب مع التوقعات.

ولكن بعد الارتفاع القوي في أغسطس، تعثرت سندات منطقة اليورو في الأيام الأخيرة.

وساعد انخفاض المخاطر السياسية من موافقة حكومة ائتلافية في إيطاليا إلى معركة البرلمان البريطاني لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة، على تحسين مزاج المستثمرين، وتقليل الطلب على السندات الحكومية الآمنة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن بكين والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر في واشنطن، مما خفف المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى ركود عالمي.

ويبدو أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء قد قللوا من توقعات التحفيز القوي الأسبوع المقبل.

وقال "دانييل لينز" محلل أسعار الفائدة لدى بنك DZ Bank: "يشعر المستثمرون بالقلق قليلًا من أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون بمثابة توسع كما هو متوقع".

وأضاف لينز: "أن السوق من المرجح أن تكافح من أجل الاتجاه حتى اجتماع يوم الخميس المقبل إما بخيبة أمل المستثمرين أو أثار ساق أخرى في الارتفاع".

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كما أشار إلى أن تعليقات البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع تنسجم مع نمط من صانعي السياسة يرفعون التوقعات، قبل تثبيطها في الأسابيع التي تسبق الاجتماع لمنح أنفسهم مجالًا لعدم خيبة الأمل في اليوم.

كما زادت عائدات منطقة اليورو الأخرى ذات التصنيف الأعلى FR10YT = RR NL10YT = RR، على الرغم من أن الارتفاعات كانت صغيرة.

واستقرت العائدات الإيطالية، التي ارتفعت في الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في روما، بالقرب من مستوياتها القياسية.

ولم يتغير العائد على سندات الخزانة الإيطالية لأجل عشر سنوات عند 0.826٪ IT10YT = RR، بالقرب من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.803٪.

كما كانت عائدات السندات الإيطالية IT5YT = RR و30 عامًا IT30YT = RR ضئيلة جدًا في التعاملات المبكرة.

وارتفعت السندات الإيطالية، التي لا تزال تحقق عائدات أكبر بكثير من نظيراتها في منطقة اليورو مثل إسبانيا والبرتغال، حيث رحب المستثمرون بتشكيل حكومة يمكن أن تكون أكثر مسؤولية من الناحية المالية.

ويقول المحللون إنه إذا كان الانخفاض في العوائد في الآونة الأخيرة، لا يزال العديد من المستثمرين الدوليين يعانون من نقص في السندات الإيطالية ومع العوائد الجذابة نسبيًا، يمكن أن يتراكم المزيد منها.

