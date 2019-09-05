كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: بنك للقوات المسلحة يخسر خدمة "ماستركارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد بنك فنزويلي يديره الجيش خدمة ماستركارد - بطاقات الائتمان - عقب العقوبات التي أعلنت الشهر الماضي، يوم أمس الأربعاء، استجاب البنك لتعليق الخدمة، وانتقد شركة البطاقات، وفق ما جاء بموقع "gazettereview".

ويأتي تعليق الخدمة، بعد أقل من شهرين من قيام الولايات المتحدة بإضافة مزيد من العقوبات ضد "مادورو".

وحسب "gazettereview"، وجه التعليق، انتقادات من البنك لكن الخبراء يقولون، إن التأثير سيكون ضئيلًا على الأرجح منذ أن تم ترك بطاقات الائتمان وراء التضخم.

وكما أورد موقع "gazettereview"، فإنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، كانت البنوك الفنزويلية تضع قيودًا على البطاقات، لكن هذه عادة ما تكون وراء التضخم الذي يزداد كل يوم تقريبًا.

وكانت البطاقات الائتمانية ذات يوم مصدرًا للفنزويليين للحصول على الدولار، لكن هذا الخيار تم إلغاؤه من قبل "مادورو" منذ سنوات، حسب "gazettereview"

ووفقًا لـ"gazettereview"، نشر البنك بيانًا على "تويتر"، يوم أمس الأربعاء، قائلًا، إنه يدين لعملائه المدنيين والعسكريين تعليق الخدمة من قبل الشركة الأمريكية ماستركارد.

التعليق، هو واحد من العديد من الطرق التي يتأثر بها الجيش و"مادورو" بالعقوبات. واحدة من أصعب العقوبات ضد البلاد جاءت في أغسطس. في السنوات السابقة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين، حيث جمدت الأصول ومنعت الشركات الأمريكية من القيام بأعمال تجارية هناك.

وذكرت "رويترز"، أن وزارة الخزانة الأمريكية في شهر مارس أخبرت شركات البطاقات مثل ماستركارد، وفيزا، وأمريكان إكسبريس، أنهم لا يستطيعون الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقد تم إخبارهم بأن بإمكانهم البقاء هناك حتى مارس 2020.

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تمنع العقوبات الأخيرة الشركات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. أولئك الذين تم القبض عليهم أثناء قيامهم بأعمال تجارية في البلاد قد يواجهون عقوبات شديدة من الولايات المتحدة. كما أقنعت العقوبات الدول والشركات الأخرى التي تتعامل مع فنزويلا بالابتعاد حتى يتم رفعها.

وتعتبر أحدث العقوبات بمثابة استراتيجية لإقالة "مادورو" من السلطة. "مادورو"، الذي فاز بالرئاسة بعد وفاة هوجو تشافيز، يدعي أنه هو الرئيس بعد فوزه في الانتخابات في أوائل عام 2018. لكن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تدعم الآن خوان جوايدو، الذي أعلن قراره بالتنحي كرئيس مؤقت في بداية العام.

وبحسب ما ورد يؤثر تعليق الخدمة على بنكين في البلاد ، بما في ذلك البنك للقوات المسلحة. من غير الواضح ما إذا كان تعليق الخدمة سينتشر إلى البنوك الأخرى في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Reliance Industries، أكبر شركة نفط خاصة في الهند، عن نهاية شراء النفط من فنزويلا - الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

فرضت العقوبات التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع فنزويلا أجبرت "مادورو" على البحث عن مشترين آخرين.

وجاء هذا الإعلان، بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي حذرت في وقت سابق البلدان والشركات من التعامل مع فنزويلا.

وأعلنت شركة Reliance Industries في ذلك الوقت أنها علقت أيضًا صادرات المواد المخففة إلى فنزويلا. وقال بيان الشركة، إنها لن تستأنف عرض المواد المخففة حتى يتم رفع العقوبات. الهند حذرت في وقت لاحق شركاتها بشأن المشتريات التي تنطوي على فنزويلا.

أصبحت الهند واحدة من أكبر الدول المستوردة للنفط بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظرا في فبراير. جاء قرار الشركة بعد أيام فقط من معاقبة الولايات المتحدة على بنك روسي بسبب ارتباطه بشركة النفط الفنزويلية، PDVSA. في وقت سابق من العام، حذرت الولايات المتحدة تركيا من مشترياتها من الذهب من فنزويلا.