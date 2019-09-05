الدارالبيضاء من دون عمال النظافة الأسبوع المقبل – التفاصيل

أعلن عمال النظافة في شركتي “أڤيردا” اللبنانية، و”ديريشبورغ” الألمانية، في الدارالبيضاء، أنهم سيخوضون إضرابا لمدة 3 أيام، بدءا من الأسبوع المقبل.

وحسب الجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية، والمكتب الجهوي للجماعات المحلية، والمكتب النقابي الموحد لعمال النظافة في جهة الدارالبيضاء-سطات، المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك لهم، فإن الإضراب المقرر يومي 12، و13، و14 شتنبر الجاري، سيكون مصحوبا باعتصام في المرآب، احتجاجا على تماطل الجهات المسؤولة في جماعة الدارالبيضاء وعدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وطالبت الهيآت النقابية ذاتها بفتح حوار مسؤول، يصون كرامة عامل النظافة ويحسن أوضاعه المادية، والاجتماعية.

ودعت الهيآت النقابية ذاتها إلى زيادة الأجور لجميع فئات عمال النظافة بجماعة الدارالبيضاء، وإرجاع العمال المطرودين لأسباب نقابية.

يذكر أن شريكتي “أڤيردا”، و”ديريشبورغ”، انطلقتا، رسميا، في شهر يونيو الماضي في الدارالبيضاء.