الجامعي: من خطط لاعتقال الريسوني أساء إلى الوطن وليس إليها وإلى “أخبار اليوم”.. القضاء يمتحن

أعلن الكاتب الصحافي خالد الجامعي تضامنه مع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة، منذ السبت الماضي، بسجن العرجات.

وقال الجامعي في تصريح لـ”اليوم 24″ إن “ما حدث يؤكد ما كنا نقوله منذ سنين، وهو أن الصحافيين في هذا البلد السعيد سجناء في سراح مؤقت، وأكاد أجزم أنهم كلهم في سراح مؤقت”.

وأضاف الجامعي: “أي واحد يمكن أن يلقى القبض عليه بدون سبب أو بسبب تافه، وقضية هاجر تطرح عدة تساؤلات، من وضع الشكاية، وهل هناك وشاية؟ وكيف قام وكيل الملك، والأمن ليلقوا القبض على هاجر؟”.

ويرى المتحدث نفسه أنه لا يجب أن ننسى أن هاجر تشتغل في منبر إعلامي اسمه “أخبار اليوم”، لدينا قضية بوعشرين، ولا يمكن الفصل بين القضيتين”.

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الجامعي ذهب إلى القول إن “المستهدف ليس هاجر، وإنما سليمان عمها، ويبحثون عن طرق الوصول إليه”.

وتحدث الجامعي عن مبدأ قانوني، وهو قرينة البراءة، وقال: “هاجر لم تحاكم بعد، وحاليا الكثيرون يفتحون فمهم، بينما الخبرة أكدت أن ما يقولون غير صحيح”، ليخلص إلى أن “القضية مفبركة، وهاجر كانت مراقبة من قبل”.

الجامعي قال، أيضا، إن من خطط لاعتقال هاجر، لم يسئ إلى هاجر، ولا إلى جريدة “أخبار اليوم”، وإنما أساء إلى المغرب وسمعته، “إنهم أساؤوا إلى الممكلة المغربية، واليوم الدولة المغربية، والقضاء يمتحنون”، يؤكد المتحدث نفسه.

وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، مساء السبت الماضي، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.