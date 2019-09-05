لأول مرة تعرف على كيف يعيش المجندون داخل مركز التجنيد والتكوين في تادلة – فيديو

انطلق، بداية الأسبوع الجاري، برنامج تكوين الفوج الأول من المجندين، والمجندات، داخل مركز التكوين والتجنيد في تادلة إقليم بني ملال، حيث يحتضن هذا المركز حوالي 2000 ملتحقا بالخدمة العسكرية من مختلف مدن المملكة.

وقال إسماعيل كليرو، ملازم بالمركز الثاني للتجنيد لـ”اليوم24″، إن المركز استقبل الفوج 36 من المجندين، حيث سيتلقون في البداية تكوينا لمدة 4 أشهر في مجال التدريب العسكري، بالإضافة لأنشطة رياضية، ليتم إلحاقهم بعد ذلك بمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية، لتلقي تكوين آخر في مجالات متعددة .

وأكدت هاجر مجندة في مركز تادلة أن الاستقبال في هذا الأخير مر في أجواء جيدة، وأن الخدمة العسكرية ليست حكرا على الذكور فقط، لأن المرأة المغربية قادرة على إبراز وجودها في المجتمع، وحماية الوطن.