رئيس وزراء الهند: ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتنا بمضيق هرمز

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الخميس، إن بلاده وضعت ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتنا بمضيق هرمز.

Advertisements

وأضاف مودي - في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى الشرق الأقصى المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية - إن الهند اتخذت ترتيبات أمنية لحماية ناقلاتها النفطية المارة عبر مضيق هرمز الذي شهد سلسلة من الهجمات على ناقلات عالمية في الشهور القليلة الماضية.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.

وتكثفت هذا الصيف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن للنظام الإيراني.