جونسون يتخلى عن عرقلة قانون لتأجيل "بريكست"

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تخلت عن معارضتها التشريع الذي يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وجاء إعلان حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتخلي عن مساعيها في المجلس الأعلى للبرلمان لعرقلة القانون، بعد تعرضها لهزائم ثقيلة في بعض التعديلات المقترحة، حسبما ذكر ريتشارد نيوباي أحد أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات.

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وتمهد هذه الخطوة الطريق لإلزام جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع التكتل بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جونسون قال إنه يعارض التمديد وإنه مستعد لإتمام الخروج من الاتحاد دون اتفاق إذا لزم الأمر، فيما قدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات في محاولة لإضاعة الوقت ومنع إقرار مشروع قانون تأجيل الخروج قبل تعليق عمل البرلمان يوم الإثنين.

وقدم جونسون خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، اقتراحا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني القادم، وذلك إثر تعرضه، الثلاثاء، لهزيمة في مجلس العموم، حيث وافقت الغالبية على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموما الحكومة.

وسمحت هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا أمام مجلس العموم مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لبريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.