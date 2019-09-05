جنوب أفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا إثر تهديدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، الخميس، أن بريتوريا "أغلقت مؤقتا" بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا، بعد تلقيها "تهديدات" بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب أفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي، لوكالة فرانس برس، "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقررنا أن نغلق مؤقتا"، سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس.

وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب أفريقيا 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب، خلفت 5 قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء.

واندلعت أعمال العنف ليل الإثنين، وتواصلت الثلاثاء في حي ألكسندرا في جوهانسبرج المتاخم لحي ساندتون المالي.

وبدأت أعمال الشغب عقب مقتل 3 أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه، نشب في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، ثم إلى بريتوريا العاصمة السياسية الواقعة على بعد 60 كليومترا منها.