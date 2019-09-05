انت الان تتابع بوتين يعلن قرب الانتهاء من صياغة اتفاق لتبادل "واسع النطاق" للأسرى مع #أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن موسكو بصدد إنجاز المفاوضات بشأن تبادل الأسرى "على نطاق واسع" مع كييف، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوتر بين الجارين.

وقال أمام منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية "وصلنا إلى المرحلة النهائية من المحادثات بشأن التبادل (...) سيكون ذلك على نطاق واسع"، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن موعد التبادل قريبًا.