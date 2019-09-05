الان تتابع أردوغان يهدد أوروبا: تركيا قد تفتح الأبواب أمام المهاجرين للعبور لدولكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا للتعامل مع اللاجئين السوريين.
وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان إن تركيا عازمة على إقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا بالتعاون مع الولايات
المتحدة بحلول نهاية سبتمبر أيلول لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى الأمر.
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