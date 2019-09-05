أبو الغيط: الجامعة العربية تسعى لضمان حق التعليم للجميع

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الجامعة العربية تسعى جاهدة إلى ضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم اللاجئون والنازحون العرب المتضررون من النزاعات المٌسلحة في المنطقة العربية.

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وأشار أبوالغيط -في كلمة له أمام مائدة مستديرة حول التعليم والتنمية البشرية من أجل المستدامة في المنطقة العربية اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بين الجامعة العربية وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية- إلى ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، داعيا حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون فيما يخص تعليم للاجئين والنازحين العرب، وذلك في إطار مبادرة بيت العرب الطموحة التي تستهدف حماية حقهم في التعليم.

وقال: "فلنتعاون ونتشارك من أجل إيجاد آلية مٌستدامة تتناسب مع ظروفهم المعيشية ومع احتياجاتهم التعليمية، بدايةً من محو الأمية بمختلف أنواعها والتعليم الأساسي والجامعي والتركيز على التعليم الفني والمهني والذي يٌعد بوابة التنمية الحقيقية، مرورًا بالدراسات العليا وغيرها من مراحل تعليمية، آلية تعي الواقع وتنطلق منه لتحدث التغيير الحقيقي المنوط بنا خلقه، آلية توفر مٌستقبلًا منصة إلكترونية مُعتمدة نستطيع من خلالها وضع حل جذري لتعليم العرب في كافة الظروف الاستثنائية".

وأوضح أبوالغيط أن التعاون العربي الياباني في إطار الجامعة العربية شهد تطورات مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 2009 تم تأسيس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والذي يُعد محفلًا هامًا يلتقي خلاله وزراء الاقتصاد من اليابان والدول العربية ورجال الأعمال من الجانبين وعقد المنتدى الاقتصادي العربي الياباني حتى الآن 4 دورات كان آخرها في المملكة المغربية عام 2016، ومن المقرر أن يُعقد خلال الشهر الجاري جلسة مصغرة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، كما شهد عام 2013 تطورا آخر لا يقل أهمية، وهو تأسيس آلية الحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري، وذلك بموجب مذكرة تعاون وقعها أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية اليابان، حيث عُقدت الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري في الأمانة العامة عام 2017، ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للحوار السياسي خلال الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة".