عاجل.. العراق تُحيل ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية

قرر نجاح الشمرى، وزير الدفاع العراقى، اليوم الخميس، إحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم "تتعلق بالفساد".



ذكرت ذلك وزارة الدفاع العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - دون مزيد من التفاصيل. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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