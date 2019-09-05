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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
شنت فصائل غصن الزيتون الموالية لتركيا حملة اعتقالات طالت كرديات في ريف عفرين السورية، وفقا لما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس.
وأفاد المرصد، أن "فصائل مدعومة تركياً داهمت قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين، واعتقلت على إثر ذلك 5 نساء من أهالي البلدة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب".
وفي سياق متصل، علم المرصد السوري من مصادر موثوقة اختطاف فصيل "العمشات" المنضوي ضمن عملية "غصن الزيتون"، آخرين من قرية جقلا وسطاني التابعة لناحية شيه بريف عفرين، وطالبوا بمبالغ مالية ضخمة لإطلاق سراحهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.