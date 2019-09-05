العراق: نجحنا فى اعتقال قيادي داعشي

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365_وكالات قالت وزارة الداخلية العراقية، خلال بيان، اليوم الخميس، إنها نجحت فى اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال مدينة الموصل.

Advertisements وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن المعتقل كان يعمل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة. وأضاف أن القوات التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة حي السكر، شمال الموصل. وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت، أمس، إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل. Advertisements Advertisements

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