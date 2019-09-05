وفاة مصري داخل مسبح بالكويت.. والطب الشرعي يُتابع

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الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
يفحص الطب الشرعي الكويتى، جثة مصري، توفي، إثر تعرضه للغرق في مسبح إحدى المدارس الكائنة في منطقة الصباحية بالكويت، ليل أول أمس وجار التحقيق في ملابسات دخوله إلى المسبح.
وبحسب صحيفة الراي الكويتية، كان بلاغ حول واقعة غرق المصري ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، فانتقل إلى الموقع رجال أمن الأحمدي وفنيو الطوارئ الطبية، وبمجرد دخولهم إلى الموقع تم فحص الشخص، فتبيّن أنه فارق الحياة.
رجال الأمن الكويتى انتدبوا الأدلة الجنائية، حيث تمت معاينة الجثة ورُفعت وأحيلت إلى الطب الشرعي في الوقت الذي سجل فيه رجال الأمن قضية غرق ووفاة.
واستغرب المصدر الأمني من دخول الشاب المتوفى إلى مسبح المدرسة مساءً، حيث تم التحقيق مع حارس المدرسة في ملابسات الواقعة لمعرفة سبب سماحه للشاب بالدخول إلى المسبح، وتم إخطار المسؤولين في وزارة التربية عن الواقعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.