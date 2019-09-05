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وفاة مصري داخل مسبح بالكويت.. والطب الشرعي يُتابع

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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الخميس 5 سبتمبر 2019

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وفاة مصري داخل مسبح بالكويت.. والطب الشرعي يُتابع

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الخليج 365_وكالات

يفحص الطب الشرعي الكويتى، جثة مصري، توفي، إثر تعرضه للغرق في مسبح إحدى المدارس الكائنة في منطقة الصباحية بالكويت، ليل أول أمس وجار التحقيق في ملابسات دخوله إلى المسبح.

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وبحسب صحيفة الراي الكويتية، كان بلاغ حول واقعة غرق المصري ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، فانتقل إلى الموقع رجال أمن الأحمدي وفنيو الطوارئ الطبية، وبمجرد دخولهم إلى الموقع تم فحص الشخص، فتبيّن أنه فارق الحياة.

رجال الأمن الكويتى انتدبوا الأدلة الجنائية، حيث تمت معاينة الجثة ورُفعت وأحيلت إلى الطب الشرعي في الوقت الذي سجل فيه رجال الأمن قضية غرق ووفاة.

واستغرب المصدر الأمني من دخول الشاب المتوفى إلى مسبح المدرسة مساءً، حيث تم التحقيق مع حارس المدرسة في ملابسات الواقعة لمعرفة سبب سماحه للشاب بالدخول إلى المسبح، وتم إخطار المسؤولين في وزارة التربية عن الواقعة.

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