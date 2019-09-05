طالبان تُعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

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الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي حدث في العاصمة الافغانية كابول، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأميركية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.
أكد مديرو مستشفى قريب إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون.
ويُعد ذلك ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أميركي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أميركية.
وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم قائد شرطة كابل، لأسوشيتد برس، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وأن الشرطة أغلقت المنطقة.
وكشف المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم خلف مقتل 20 شخصا، من بينهم أجانب، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المحلية، وتقول إن الحادث لم يخلف مقتل أي أجنبي.
ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.