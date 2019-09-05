في رسالة هامة.. نتنياهو يدعو لـ "الضغط المكثف" على إيران

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسالته إلى المجتمع الدولي، بضرورة ممارسة مزيد من الضغط الدولي على إيران، غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.



وأكد نتنياهو "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية".

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مضيفا إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".

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وجاء إعلان الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، عن تقليص الالتزامات النووية، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، هي الأخيرة في سلسلة من التدابير العقابية ومن ضمنها حظر على صادرات النفط الإيراني.

وتجري إيران وثلاث دول أوروبية -- بريطانيا وفرنسا وألمانيا -- محادثات بهدف إنقاذ اتفاق نووي أبرم عام 2015 انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو العام الماضي.

ورغم معارضته الاتفاق، دعا نتانياهو مؤخرا الدول الأوروبية لتطبيق شروطها فيما سعى مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الماضية.