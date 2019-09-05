السعودية تؤكد دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم في بناء دولتهم

Advertisements Advertisements

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية، خلال بيان رسمي، اليوم الخميس، تقديمها كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.



جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

Advertisements

وقال المعلمي إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلًا عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية.

وأكد، خلال حديثه، أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة التي تعطيها اهتمامًا بالغًا، مسلطا الضوء على أبرز جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية ومنها توجيه خادم الحرمين في يوليو الماضي باستضافة ألف حاج من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج.

وأضاف المعلمي، أن المملكة تؤكد أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد المجتمع الدولي على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.