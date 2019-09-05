لقاء الوداع.. الملك سلمان يستقبل سفير مصر بقصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، أمس الأربعاء، بمكتبه بقصر السلام بجدة، السفير المصرى ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.



وتم تعيين السفير أحمد فاروق؛ نهاية أغسطس الماضى سفيراً لمصر فى المملكة العربية السعودية، خلفاً للسفير ناصر حمدى. حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

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