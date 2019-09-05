باحثون: أكثر من مليار هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال باحثون إن أكثر من مليار هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، بما في ذلك هواتف أكبر الشركات المصنعة في العالم، معرض لهجمات إلكترونية خطيرة من شأنها سرقة المعلومات الشخصية، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



واكتشف الباحثون في شركة الأمن تشيك بوينت نوعاً جديداً من هجمات التصيد الاحتيالي المتقدمة التي تستهدف هواتف أندرويد، والتي تخدع المستخدمين لتثبيت إعدادات ضارة على أجهزتهم عبر رسائل وهمية يبدو أنها من مزودي الشبكات.

ومن ضمن الهواتف المهددة أجهزة، Huawei P10، و LG G6، وSony Xperia XZ Premium، وSamsung Galaxy S9.

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وبالنظر إلى أن شركات سامسونغ وهواوي وإل جي وسوني تمثل أكثر من 50% من جميع هواتف أندرويد، يتضح أن نطاق الهجوم واسع جداً.

ويسمح الخلل للمتسللين بسرقة عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم عبر رسائل SMS مزيفة مصممة لاعتراض البريد الإلكتروني الصادر والوارد إلى هواتف أندرويد.

ووفقًا للتقرير، فإن المتسللين يستفيدون من الخدمات عبر الإنترنت OTA، التقنية المستخدمة غالباً من قبل مشغلي الاتصالات لنشر إعدادات خاصة بالشركات على الأجهزة الجديدة.

ويقول الباحثون إن أي متصل بشبكة هاتف محمول معرض للهجمات، لأن الرسائل القصيرة لا تتطلب ربط جهاز الضحية بشبكة لاسلكية، ولا يتطلب الأمر سوى رسالة واحدة للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في الجهاز.