636 انتهاكا حوثيا بحق المدنيين خلال أسبوع واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عدن

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا ارتكبت 636 انتهاكا في 7 محافظات خلال أسبوع واحد، يمتد من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2019م.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الأسبوعي أن فريقها الميداني رصد مقتل 34 مدنيا وإصابة 36 آخرين، بينهم نساء وأطفال في محافظات الحديدة وإب وحجة والبيضاء والضالع وعمران وتعز، وأشارت إلى توثيق 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين في محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، واستمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها، وإجبار 50 أسرة في محافظة عمران على تجنيد أولادها مقابل اعتماد سلال غذائية لهم.

ولفت التقرير إلى أن الفريق الميداني للشبكة رصد 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، منها 9 حالات في محافظة إب، و3 حالات في محافظة صنعاء، و3 حالات في محافظة ذمار، وحالتان في محافظة ريمة، إضافة إلى حالتين في محافظة صعدة، كما سجل الفريق حالة إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب، وسط انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية وسرقة سيارته، وسجل التقرير 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال فترة التقرير.