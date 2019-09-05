بـ79 مليون يوان.. السيسي يوافق على مشروع صيني لتطوير التعليم

كتب: ضياء السقا

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمويل الصين لمشروع تطوير التعليم عن بعد بـ79 مليون يوان صيني.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة بكين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27-10-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويأتي قرار الرئيس عقب موافقة مجلس النواب، في وقت سابق، على الخطابات المتبادلة للمشروع الذي تبلغ تكلفته نحو (79 مليون يوان صينى) تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية بتاريخ 23/12/2014، وسيتم تحديد الجوانب التفصيلية للمشروع من خلال عقد موقع من المؤسسات المخولة بين الحكومتين المصرية والصينية.