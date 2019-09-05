وزير المالية التقى وفداً من نقابات أصحاب الشركات المستوردة للنفط

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من نقابات أصحاب الشركات المستوردة للنفط وأصحاب ​الصهاريج​ وأصحاب المحطات وموزعي ​المحروقات​ بحضور رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ وجرى البحث بالشؤون التي تتعلق بقطاع المحروقات والتعاون بين مختلف الإدارات لجهة تأمين مطالبهم المتعلقة بأزمة الاستيراد بما يحفظ حقوقهم، ومن دون أن يترك أي تداعيات على حقوق المواطنين.

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