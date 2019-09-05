السنيورة عرض مع السفير التركي الاوضاع من مختلف جوانبها

التقى رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ سفير ​تركيا​ في ​لبنان​ ​هاكان تشاكل​، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع من مختلف جوانبها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، وعلى أهمية تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا القائمة على المصالح المشتركة والبعيدة عن الحزازات التاريخية والشخصية.

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