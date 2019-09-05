رئيس الجامعة اللبنانية أصدر قرار النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة

أصدر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ القرار 2362 تاريخ 4 أيلول 2019المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف إلى تعزيزمشاركة ​الطلاب​ في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني.

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