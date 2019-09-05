طقس اليوم غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. يتقلب محليًا يوم السبت. وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​، مع ضباب كثيف بدءًا من مستويات منخفضة.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح احيانا. أما السبت فيكون غائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض بدرجات الحراراة على الجبال والداخل كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة شمال البلاد ومترافقة برياح ناشطة.

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