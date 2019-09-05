فرنجية عرض مع جريصاتي خطة وزارة البيئة لأزمة النفايات

استقبل رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ في دارته في ​بنشعي​ بحضور النائب ​طوني فرنجية​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الذي عرض لفرنجيه خطة الوزارة لإيجاد حلّ سريع ل​أزمة النفايات​ التي يعاني منها ​لبنان​ بشكل عام و​الشمال​ بشكل خاص وكان تشديد على الحل السريع لما للموضوع من مخاطر على ​الصحة​ والبيئة

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