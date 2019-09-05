النشرة: ازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة ضمن نطاق بلدية بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بانه "تنفيذاً لقرار ​وزارة الداخلية والبلديات​ بازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والطرقات والارصفة، تابعت ​بلدية بعلبك​ بازالة المخالفات ضمن نطاق ​البلدية​ بعلبك بمؤازرة عناصر ​قوى الامن الداخلي​ من فصيلة بعلبك وبمشاركة ميادانية من رئيس البلدية ​فؤاد بلوق​".

ولفت رئيس البلدية فواد بلوق إلى ان "هذه الحملة لتثبيت النظام العام والاتزام ب​قانون السير​ والسيارات المركونة على جنب الطريق والتي تشكل أزمة سير خانقة في الشوارع بالاضافة الى ازالة الأكواخ الغير المرخصة وازالة التعديات على الأملاك العامة"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة مستمرة من دون مشاكل وهناك تجاوب وارتياح من المواطنين لهذه الحملة".