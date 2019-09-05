القطان: المقاومة في فلسطين هي توأم المقاومة في لبنان

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أن "​فلسطين​ هي في قلب كل حر وكل مؤمن وكل شريف"، معتبرا ان " ​المقاومة​ في فلسطين هي توأم المقاومة في ​لبنان​ "​حزب الله​", فنحن لا نجد أي فوارق بين حركات المقاومة".

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس جمعية "الصداقة الفلسطينية الإيرانية" محمد البحيصي، شدد القطان على "وجوب دعم حركات المقاومة التي فقط من خلالها يمكننا إستعادة كل فلسطين من النهر الى البحر".



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