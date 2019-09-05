طرابلسي: ذاهبون باتجاه تحويل لبنان إلى بلد خال من الفساد

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدكار طرابلسي​ في حديث تلفزيوني إلى انه "ربما البعض مزعوج من موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من الاعتداء ال​اسرائيل​ي على ​الضاحية الجنوبية​ لكننا نشكره على موقفه الذي يؤكد انه مسؤول"، معتبرا انه "في كل مرة يكون فيها المسؤولون الثلاثة متحدين يكون ذلك لصالح لبنان ونحن نأمل ان ينسحب ذلك على الملف ​الاقتصاد​ي". وقال: "كفانا انقسامات، والبلد اليوم في اتجاه المزيد من الوحدة الوطنية والمناعة الوطنية".

وأكد ان "كل اللبنانيين لديهم اعتزاز ب​الرئيس ميشال عون​ الذي تحرك بسرعة بعد الاعتداء ولم يعط هامشا من الوقت للعدو للمناورة"، معتبرا ان "تحرك الرئيس الذي لديه الخبرة الطويلة في ادارة الشأن الوطني أعطى غطاء سريعا للبنان وجعل الدبلوماسية فعالة، وهو لم يترك ​المقاومة​ في العراء وهذا ما جعل أكثر من أمر يحصل لصالح لبنان، فلم تتغير قواعد الاشتباك وتم التجديد ل​قوات اليونيفيل​ من دون شروط جديدة".

ورأى ان "البعض يريد ان يتم الاعتداء على لبنان وأن يبقى ساكتا"، سائلا "من اعتدى على الآخر ومن أطلق الشرارة؟". مؤكدا ان "ال​سياسة​ المفخخة عمل جرمي وهذه الدروم الاسرائيلية كانت أيضا عملا عدائيا بقلب العاصمة ​بيروت​".

وأشار إلى ان "اسرائيل في العام 2006 هددت لبنان باعادته إلى العصور الحجرية، إلا ان الانجازات لا تقاس في اعادتنا إلى العصور الحجرية، هناك رأي عالمي سيرى ان هذه ​الدولة​ تورط ​العالم​ في المشاكل".

من جهة أخرى، لفت طرابلسي إلى ان "الاقتصاد يعاني نتيجة سوء ادارة اقتصايدية مالية للبنان من العام 1990، هناك ممارسات أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، إلا اننا ذاهبون باتجاه الاستعداد للمرحلة المقبلة وهي مرحلة ​النفط​ وانتشال لبنان نحو بلد خال من ​الفساد​ وفيه انتاجية".