قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة الجديدة

أعلنت المـديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار العمل على ملاحقة المطلوبين للقضاء والناشطين في مجال تجارة وترويج المخدرات، أوقفت دورية من ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بمؤازرة عناصر من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ في محلّة ​الجديدة​ ، المدعو:- ك. ن. (مواليد عام 1977، لبناني)وهو من أصحاب السوابق، عاود نشاطه في مجال تجارة وترويج المخدرات. بتفتيشه تم العثور على: /5/ مظاريف من مادة ​الكوكايين​ معدّة للترويج،مبلغ مالي من نتاج عملية بيع المخدرات، مسدس حربي نوع كلوغ وبنتيجة التحقيق معه، تبيّن أنه يروّج المخدرات لحوالي /80/ زبونا".

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