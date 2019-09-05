أكد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "مواقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال حديثه لقناة الCNBC جيدة وتفيد البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيش حول كلام الحريري لقناة الCNBC: مواقفه جيدة وتفيد البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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