البابا فرنسيس التقى رئيس موزمبيق في العاصمة مابوتو

التقى البابا فرنسيس، رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، غداة الاستقبال الحافل الّذي لقيه لدى وصوله إلى موزمبيق، المحطّة الأولى في جولته الإفريقية الّتي سيتوجّه خلالها إلى مدغشقر وموريشيوس.
وكان آلاف الأشخاص قد استقبلوا البابا فرنسيس لدى وصوله إلى موزمبيق مساء أمس الأربعاء. وستبلغ زيارته ذروتها يوم الجمعة بقداس يحييه في ملعب زيمبيتو الكبير في مابوتو.
وتأتي زيارة البابا فرنسيس إلى موزمبيق، بعد شهر على توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة وحركة التمرد السابقة "حركة المقاومة الديموقراطية لموزمبيق" (رينامو) الّتي أصبحت أكبر حزب معارض.
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