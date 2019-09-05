القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة صواريخ باليستية على مطار وقوة الواجب في نجران

أعلنت ​القوات المسلحة​ اليمنية أن "القوة الصاروخية أطلقت دفعة من ​صواريخ​ بدر١ الباليستية على مطار وقوة الواجب في ​نجران​ وكانت الإصابة دقيقة"، مشيرة الى ان "دفعة صواريخ بدر١ أدت إلى خروج ​المطار​ عن الخدمة وهروع سيارات الإسعاف إلى معسكر قوة الواجب".

ولفتت القوات المسلحة الى ان "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وغاراته التي بلغت خلال ​الساعات​ الماضية أكثر من 60 غارة".

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