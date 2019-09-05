مسؤول روسي: الدرونات المستخدمة بقصف منشآتنا بسوريا مطورة من الغرب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​أوليغ سيرومولوتوف​، أن "الطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة الأهداف الروسية في ​سوريا​ ليست مصنعة يدوياً، ويتحدث الخبراء عن استخدام تكنلوجيا غربية، وترى ​موسكو​ أنه من الضروري وضع تدابير قانونية وتكنولوجية لمكافحة استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل الإرهابيين".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن "​وزارة الخارجية​ تدرس بجدية مشكلة استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل الإرهابيين، والتي تستخدم حتى ضد المسؤولين، ولها نطاق عالمي"، لافتاً إلى "إننا نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم هجمات على القواعد الروسية في سوريا وفي الوقت نفسه، فإن بنية الطائرات المسيرة ليست حرفية. يشير الخبراء إلى أن تجربة الخبراء الغربيين مستخدمة في هذا المجال".