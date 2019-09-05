أعلنت رئيسة ​هونغ كونغ​ التنفيذية ​كاري لام​، أنّ "​الصين​ تتفهّم وتحترم وتدعم الخطوة الّتي اتخذتها حكومتها بسحب مشروع قانون التسليم رسميا".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة هونغ كونغ التنفيذية: الصين تحترم وتدعم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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