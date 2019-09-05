أحمدي نجاد: لو كان الأمر بيدي ما وقعت الاتفاق النووي

لفت الرئيس الإيراني السابق ​محمود أحمدي نجاد​ إلى أن "​الاتفاق النووي​ المبرم بين ​ايران​ ودول مجموعة 5+1 عام 2015، عبارة عن سلسلة التزامات أحادية الجانب"، مشيراً إلى أنه "لو كان الأمر بيدي ما كنت وقعت مثل هذا الاتفاق مطلقا".

وأوضح نجاد أن "المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي، وبإعادة المباحثات مع ​الولايات المتحدة​، يجب أن تقوم على أساس من العدالة، والاحترام المتبادل، والاعتراف بالقانون الرسمي لكل طرف"، مضيفا "فالاتفاق الأحادي الجانب إذا طبق لفترة وجيزة، سيكون مصيره الفشل على المدى البعيد".

وانتقد الاتفاق النووي الذي وقعته ​حكومة​ الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ عام 2015"، قائلا إنه "عبارة عن سلسلة من التزامات أحادية الجانب، كما أنه ليس إنجازا رائعا لأي طرف، ومبادئ التفاوض عليه لم تكن صحيحة، وإذا تناولنا الموضوع على أسس خاطئة فلا يمكننا أن نحصل على نتائج مناسبة، وبالتالي لو كان الأمر بيدي ما كنت وقعته".