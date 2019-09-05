أردوغان يحلم بالسلاح النووي على "غرار إسرائيل"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رجب طيب أردوغان

وأضاف لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه في مدينة سيواس بشرق تركيا "بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية، ليست واحدة أو اثنتين. لكنها (تقول لنا) إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به".

وقال أردوغان:"لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها". وفي الحقيقة هناك العديد من الدول المتقدمة التي لا تمتلك أسلحة نووية.

ووقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980 كما وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 والتي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.

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وقال:"إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف (الدول الأخرى) بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها".

ويقول محللون أجانب إن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية كبيرة، لكن الدولة العبرية تتبع سياسة الغموض حيال المسألة النووية وترفض تأكيد أو نفي قدراتها.